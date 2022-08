Hacker sfruttano Amazon come esca: arriva la nuova truffa phishing

Continuano le truffe phishing che sfruttano come esca nomi di brand famosi per aggirare più utenti possibili. In questi giorni, hacker esperti con l’occasione delle Offerte Amazon di Settembre stanno diffondendo un nuovo raggiro molto pericoloso.

Gli elementi che lo rendono così efficace sono il nome utilizzato come esca, ovvero Amazon, e il regalo che promettono con la sola compilazione di un “semplice” questionario. Poter ricevere prodotti gratis fa gola a tutti, soprattutto se la motivazione è convincente.

Infatti, una delle tecniche più efficienti è quella di far credere all’utente che i premi in palio sono quei prodotti che non sono stati venduti, frutto di resi da parte degli acquirenti. Quindi, prese dalla foga di poter ottenere qualcosa in regalo, le vittime si fidano di quanto ricevuto tramite email.

Amazon e il messaggio truffa opera di hacker esperti

In sostanza, questa truffa avviene tramite il classico metodo di attacco phishing, quindi attraverso la ricezione di una classica email, oppure tramite attacco smishing, quindi SMS. Ciò che conferisce fiducia nel destinatario è il mittente che sembra proprio essere Amazon.

All’interno del testo c’è un link che invita all’azione. La pagina Web a cui rimanda, realizzata ad arte da hacker esperti, utilizza in modo improprio e illegale i loghi di Amazon. Accedendo al questionario l’utente cade nella trappola, fornendo i suoi dati personali insieme a quelli della carta di credito, necessari per ricevere il premio tramite spedizione.

Il messaggio è alquanto accattivante e, a uno sguardo inesperto, risulta anche invitante. Poter vincere un premio è sempre qualcosa che motiva le persone almeno a dedicare un po’ di tempo per capire di cosa si tratta. Ecco il testo ufficiale della truffa:

Salve, siamo lieti di annunciare che regaleremo 10.000 prodotti non più vendibili perché restituiti dai nostri clienti. Rispondete a questo breve quiz, trovate il premio nascosto e vincete gratuitamente un fantastico regalo esclusivo!

Se non vuoi cadere in queste trappole devi affidarti a un buon sistema antivirus. Contro attacchi cybercriminali di questo tipo il migliore è Bitdefender. Il suo sistema di sicurezza non solo provvede un potente antivirus, ma include anche una difesa contro phishing e smishing.

In questo modo non dovrai più preoccuparti di email o messaggi in arrivo. Sarà Bitdefender a segnalarti che quel determinato contenuto, link compresi, è una truffa. Perciò scegli di stare al sicuro, protetto da chi di sicurezza informatica se ne intende da anni.

