Guarda Verona-Fiorentina in streaming con queste soluzioni top

Segui la Serie A TIM 2022/23 accedendo a tutte le partite in esclusiva. Lunedì 27 febbraio 2023 si conclude la ventiquattresima giornata di campionato con gli ultimi match in programma. Guarda in diretta streaming Verona-Fiorentina su DAZN. Il calcio d’inizio fischierà alle 18:30.

Il Verona vuole salvarsi a tutti i costi, perciò in casa al Bentegodi farà di tutto per aggiudicarsi la vittoria contro la Fiorentina. In questa partita di ritorno, l’Hellas riuscirà a ottenere la rivincita dopo il 2-0 subito all’andata? Vediamo le formazioni che i due allenatori hanno annunciato.

Verona (3-4-2-1)

Montipò

Coppola

Hien

Magnani

Depaoli

Tameze

Duda

Doig

Ngonge

Lazovic

Lasagna

Fiorentina (4-3-3)

Terracciano

Dodò

Milenkovic

Igor

Biraghi

Bonaventura

Amrabat

Duncan

Gonzalez

Jovic

Ikoné

La telecronaca della partita è stata affidata a Gabriele Giustiniani e il commento tecnico a Simone Tiribocchi. Ricordati che con un solo abbonamento a DAZN oltre alla Serie A TIM potrai anche guardare LaLiga, Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

Verona-Fiorentina: streaming senza limiti, anche dall’estero

Lo sapevi che puoi vedere Verona-Fiorentina in streaming anche dell’estero in modo del tutto legale? Grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN con contenuti italiani tranquillamente e senza limitazioni nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

Inoltre, puoi anche ottimizzare la tua connessione dati installando NordVPN sul dispositivo dal quale vedrai la partita. Questa VPN, oltre ad assicurarti il massimo della sicurezza online, fornisce server con larghezza di banda illimitata che rendono lo streaming senza buffering né interruzioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.