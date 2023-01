Guarda Udinese-Verona in streaming senza limiti anche dall'estero

Questa sera si conclude la ventesima giornata di Serie A TIM del mese di gennaio 2023. Infatti, l’appuntamento in programma è per Udinese-Verona. C’è tanta attesa, questo è indiscutibile. Il calcio d’inizio verrà fischiato alle ore 20:45 e si giocherà nello Stadio Friuli.

È ormai da fine settembre che l’Udinese non riesce a portare a casa una vittoria, quando riuscì a sconfiggere l’Inter. Perciò oggi potrebbe essere il giorno decisivo. Se non vuoi perderti questa sfida devi abbonarti a DAZN, il servizio di streaming live e on demand.

Questa piattaforma detiene l’esclusiva della Serie A TIM 2022/23. Tra l’altro, con un solo abbonamento a DAZN oltre alla Serie A TIM potrai anche guardare LaLiga, Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

Udinese-Verona: come vedere la partita dall’estero

Se ti trovi all’estero e non vuoi perderti Udinese-Verona in streaming su DAZN puoi dormire sonni tranquilli. Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento tranquillamente e senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Di contro, se ti trovi fuori dall’Unione Europea allora devi affidarti a una buona VPN. Tra le molte disponibili ti consigliamo NordVPN che integra un’ottima funzionalità in grado di aggirare le restrizioni geografiche dello streaming rendendolo anche più veloce e senza buffering.

Le formazioni e la telecronaca

La telecronaca di Udinese-Verona è stata affidata ad Alessandro Iori, mentre il commento tecnico a Dario Marcolin. Ora vediamo le due probabili formazioni scelte dai rispettivi allenatori Sottil e Zaffaroni. Ecco le due rose che scenderanno in campo:

Udinese (3-5-2)

Silvestri

Becao

Bijol

Perez

Ehizibue

Samardzic

Walace

Arslan

Udogie

Success

Beto

Verona (3-4-2-1)

Montipò

Magnani

Hien

Ceccherini

Depaoli

Sulemana

Tameze

Doig

Lazovic

Lasagna

Djuric

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.