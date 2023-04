Guarda The Good Mothers in streaming con 2 mesi gratis

The Good Mothers è ora disponibile in streaming. La piattaforma che ha aggiunto a catalogo questa nuova serie TV tratta da una storia vera è Disney+. Tutti i nuovi episodi sono ora accessibili a tutti gli abbonati. Acquista subito il Piano Annuale con 2 mesi gratis.

The Good Mothers è disponibile su Disney+

da oggi, mercoledì 5 aprile 2023, hai anche la nuova serie TV The Good Mothers. Una trama avvincente con attori di eccezione ti terranno incollato allo schermo dal primo fino all'ultimo episodio. Ecco la sinossi ufficiale di questo titolo:

Basata su una storia vera, The Good Mothers ripercorre le vicende di Denise, figlia di Lea Garofalo, Maria Concetta Cacciola e Giuseppina Pesce, tre donne che osano contrapporsi alla ‘Ndrangheta. Ad aiutarle la P.M. Anna Colace che, appena arrivata in Calabria, ha un’intuizione: per poter abbattere i clan della ‘Ndrangheta, è necessario puntare alle donne. è una strategia che comporta grandi rischi: la ‘Ndrangheta è nota e temuta per il suo pugno di ferro e il suo potere insidioso. Questa serie TV segue Denise, Giuseppina e Maria Concetta nel loro tentativo di affrancarsi dal potere criminale e collaborare con la giustizia.

Diretta da Julian Jarrold ed Elisa Amoruso e prodotta da Juliette Howell, Tessa Ross e Harriett Spencer per House Productions; Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, questa serie TV ha come cast: Gaia Girace, Valentina Bellè, Barbara Chichiarelli, Francesco Colella, Simona Distefano, Andrea Dodero, Micaela Ramazzotti.

