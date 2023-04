Guarda Sampdoria-Cremonese il match a un passo dalla Serie B

Segui Sampdoria-Cremonese in diretta streaming. L’esclusiva della partita è di DAZN. Il live match verrà trasmesso sabato 8 aprile 2023 alle ore 16:30. Un incontro atteso con particolare ansia sia dai tifosi che dai giocatori perché decreterà chi potrà continuare a lottare per un posto in Serie A e chi, invece, retrocederà in Serie B.

Tranquillo perché in entrambi i casi potrai continuare a vedere sia Serie A che Serie B in diretta streaming con DAZN. Infatti, questa piattaforma ha l’esclusiva per la trasmissione di queste partite. In aggiunta puoi anche vedere Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, LaLiga, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

Una partita che ha tanto da dare. Tutti gli appassionati di calcio non se la perderanno di sicuro. La telecronaca dell’incontro è stata affidata ad Alberto Santi, mentre il commento tecnico sarà di Stefan Schwoch. Ma come puoi assicurarti uno streaming perfetto?

Sampdoria-Cremonese: il segreto per uno streaming senza buffering

Inoltre, grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera, potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.