Guarda Real Madrid-Valencia in streaming anche dall'estero

Giovedì 2 febbraio 2023 ci attende un derby tutto italiano per la supercoppa spagnola LaLiga. Alle ore 21:00 al Bernabeu si recupera la diciassettesima giornata di campionato con Real Madrid-Valencia. A sfidarsi in campo oltre ai giocatori delle due squadre ci sono anche i due tecnici italiani Ancelotti e Gattuso.

Si tratta di una sfida da non perdere assolutamente. Ma come puoi vedere questa partita in live streaming, magari anche dall’estero? Attiva subito il tuo abbonamento a DAZN. Pensa, oltre al campionato spagnolo potrai anche guardare Serie A TIM, Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

Inoltre, se ti trovi fuori dall’Italia, per lavoro o per vacanza, il tuo abbonamento è comunque accessibile e potrai vedere Real Madrid-Valencia senza problemi. Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare DAZN tranquillamente e senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Real Madrid-Valencia: live match e formazioni

Come anticipato, l’appuntamento Real Madrid-Valencia, valido per il campionato spagnolo LaLiga, verrà trasmesso in live streaming giovedì 2 febbraio 2023 alle ore 21:00. Vediamo ora le probabili formazioni che i due allenatori hanno scelto per questa partita:

Real Madrid (4-3-3)

Courtois

Nacho

Militao

Rudiger

Mendy

Camavinga

Modric

Kroos

Valverde

Benzema

Vinicius

Mamardashvili

Thierry

Gabriel

Diakhaby

Gaya

Lato

Musah

Almeida

Kluivert

Cavani

Lino

La telecronaca del live match è stata affidata all’esperienza tecnica di Stefano Borghi. Su DAZN potrai anche gustare il pre-partita di Real Madrid-Valencia con tutte le ultimissime novità direttamente dallo stadio, le formazioni definitive e un’analisi sui dati fondamentali della partita. Insomma, potrai goderti al meglio il tuo sport preferito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.