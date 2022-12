Guarda LOL Xmas Special in streaming dall'estero

LOL Xmas Special è ora disponibile su Amazon Prime Video. Si tratta di una specie di reality dove vince chi riesce a non ridere. Le prime due stagioni sono state un successo, tanto che Amazon ha già confermato la terza che uscirà nel 2023.

Quest’ultima, disponibile da ieri sulla piattaforma, è una parentesi realizzata proprio in occasione delle festività natalizie in arrivo. Magari proprio in questi giorni ti trovi all’estero con la tua famiglia per passare qualche giorno di vacanza in totale relax.

Se da una parte è l’occasione per riposarsi, dall’altra però le restrizioni geografiche imposte da Prime Video ostacoleranno il tuo accesso all’abbonamento. Per evitare tutto ciò e vedere LOL Xmas Special in streaming anche dall’estero segui le nostre istruzioni.

LOL Xmas Special: guardalo ovunque senza limiti con NordVPN

La soluzione alle restrizioni geografiche e alle censure delle piattaforme di streaming come Prime Video è NordVPN. Attivandola sul tuo dispositivo avrai accesso al catalogo completo anche dall’estero e così potrai farti un sacco di risate guardando LOL Xmas Special.

Impostare questa VPN per riuscire ad accedere a Prime Video fuori dall’Italia è molto semplice. Dovrai per prima cosa andare alla sezione Server dell’app, disponibile per qualsiasi sistema operativo, e collegarti a un server italiano.

Successivamente dovrai effettuare un nuovo accesso a Prime Video sempre con il tuo abbonamento attivo. Se non ne hai uno iscriviti subito e ottieni la prova gratuita di 30 giorni. Come per magia la piattaforma rileverà come ideona la tua connessione.

Inoltre, attivando NordVPN potrai collegarti a WiFi pubblici e HotSpot sconosciuti senza alcun pericolo. Sarai protetto costantemente contro attacchi hacker, malware, tracker e cybercriminali. La tua connessione rimarrà completamente anonima così i tuoi dati saranno al sicuro e inviolabili.

Approfitta subito dell’ Offerta di Natale NordVPN. Grazie a questa promozione speciale attivi il Piano di 2 Anni con un ottimo 63% di sconto e 3 mesi gratis aggiuntivi. Cosa stai aspettando? Assicurati Lol Xmas Special in streaming anche dall’estero.

