Guarda 911 con 2 mesi GRATIS su Disney+

911 è disponibile su Disney+. Per non perderti questa serie TV così come tantissimi altri contenuti abbonati subito e ottieni 2 mesi gratis. In pratica, attivando il Piano Annuale al prezzo di 10 mesi ne ottieni 12. Un’occasione davvero speciale da cogliere immediatamente al volo prima che termini.

Questa piattaforma di streaming live e on demand è la casa di Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic. Qui troverai tantissimi film, serie TV, docuserie e show in esclusiva e quindi disponibili in Italia solo grazie a questo servizio di streaming live e on demand. Addirittura presto approderà anche Italia’s Got Talent.

911: la serie TV molto amata è Disney+

Su Disney hai a disposizione tutte le stagioni di 911. Questa serie TV, molto amata dal pubblico di tutto il mondo, racconta la vita frenetica e pericolosa di vigili del fuoco, paramedici e polizia. Ti troverai insieme a loro ad affrontare situazioni spaventose e scioccanti. Come riusciranno a trovare un equilibrio tra le loro vite private e il caos di quelle lavorative?

Ogni singolo episodio è speciale e coinvolgente raccontando situazioni singole, ma legate da una trama comune che terrà sempre accesa la tua attenzione e vivo il desiderio di vedere il prossimo episodio. Goditi tutto questo in esclusiva streaming grazie a questa piattaforma spettacolare.

E se sei in viaggio, puoi guardare in streaming i contenuti Disney+ disponibili nel Paese o nella zona geografica in cui si trovano. Per assicurarti di poter guardare i tuoi film e show preferiti quando sei all’estero ti consigliamo di scaricarli sul tuo dispositivo. Se vivi nell’Unione Europea puoi accedere alla versione disponibile nel tuo Paese di residenza mentre viaggi all’interno degli stati membri dell’UE, in Norvegia, Liechtenstein e Islanda.

Molti dei contenuti sono disponibili ovunque, ma potrebbero esserci piccole differenze a seconda del Paese o della zona geografica da cui accedi alla piattaforma. Pertanto, alcuni titoli potrebbero non essere disponibili allo streaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.