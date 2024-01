GTAV per PS5: un AFFARE da sogno su Amazon (-40%)

Grand Theft Auto V è da tempo un’icona nel mondo dei videogiochi, e ora hai l’opportunità di vivere l’esperienza epica su PlayStation 5 con uno sconto imperdibile del 40% su Amazon. Approfitta di questa offerta limitata e trasportati in un mondo di crimine, azione e adrenalina come mai prima d’ora, al prezzo speciale di soli 24,48 euro, anziché 41,00 euro.

GTAV per PS5: le scorte a disposizione sono quasi finite

La modalità Storia di GTAV ti immerge in una trama avvincente con tre personaggi principali, ciascuno con la propria storia e prospettiva. Il salto su PS5 ti permette di trasferire i tuoi progressi e personaggi da PS4, garantendo una transizione fluida e l’opportunità di continuare la tua avventura senza interruzioni.

Per chi gioca su PS5, ci sono nuovi miglioramenti che rendono l’esperienza ancora più coinvolgente. I veicoli ad alte prestazioni hanno ricevuto un upgrade, e ora puoi godere di funzionalità come la selezione della carriera. Lancia il tuo personaggio negli aggiornamenti, nelle espansioni e in tutti i contenuti precedenti di GTA Online, sia che tu preferisca giocare da solo o con gli amici.

GTA Online offre un universo online dinamico e in continua evoluzione, con la possibilità di collaborare con altri giocatori per compiere colpi, partecipare a gare stunt mozzafiato e sperimentare modalità Competizione uniche. Socializza in night club, sale giochi, feste in attici meravigliosi, autoraduni e molto altro.

La grafica mozzafiato su PS5 offre una fedeltà visiva senza precedenti, con risoluzione fino a 4K, frame rate che possono raggiungere i 60 frame al secondo, HDR, ray tracing e texture perfezionate. I caricamenti più veloci ti fanno entrare rapidamente nel mondo di Los Santos e Blaine County, mentre i grilletti adattivi e il feedback aptico del controller DualSense ti fanno sentire ogni sensazione sotto le tue dita.

Esplora Los Santos e Blaine County con dettagli mai visti prima grazie ai miglioramenti tecnologici. Il Tempest 3D Audio ti immergerà completamente nei suoni del mondo di gioco, garantendo un’esperienza audio realistica e coinvolgente.

Inoltre, goditi nuovi contenuti esclusivi, una selezione di carriere, un nuovo menu di accesso rapido e l’opportunità di sfruttare tutti gli aggiornamenti precedenti. Con più di 40 aggiornamenti disponibili, avrai a tua disposizione una vasta gamma di gare, modalità, attività e spazi sociali da esplorare in solitaria o con gli amici.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica di vivere l’epicità di GTAV su PS5 con uno sconto pazzesco del 40% su Amazon. Prendi il controllo di Los Santos e immergiti in un’esperienza di gioco straordinaria come mai prima d’ora. Non perdere altro tempo e acquistalo subito al prezzo ridicolo di soli 24,48 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.