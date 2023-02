GTA Trilogy: il prezzo è sceso ancora, ora su Amazon è a 17 euro

GTA Trilogy The Definitive Edition, la raccolta di tre grandi classici della saga, è adesso in sconto al suo nuovo minimo storico su Amazon.

Acquistandola oggi te la porti a casa con appena 17 euro con un risparmio complessivo importante rispetto al vecchio prezzo di listino. Scoprirai una collezione che include tre titoli che hanno fatto la storia di questa amata serie con numerose migliorie apportate.

GTA Trilogy in offerta: ne vale ancora di più la pena

La raccolta comprende GTA III, GTA Vice City e GTA San Andreas tutti con grafica completamente rinnovata, texture e illuminazione di nuova generazione per dar vita a una nuova esperienza di gioco. Anche l’audio è stato rimasterizzato per garantire un’esperienza sonora ancora più coinvolgente.

Inoltre, anche la meccanica di gioco è stata aggiornata, con un nuovo sistema di targeting, controllo dei veicoli migliorato e animazioni più fluide.

Se sei un veterano della saga, apprezzerai senz’altro le migliorie apportate al gameplay, che rendono la guida, la lotta e la navigazione ancora più soddisfacenti. Se invece sei nuovo al mondo di GTA, la raccolta The Definitive Edition rappresenta un’occasione ideale per scoprire tre grandi classici della storia dei videogiochi, in una veste moderna e accattivante.

Il prezzo della GTA Trilogy The Definitive Edition è adesso su Amazon a soli 17 euro. Un’occasione più unica che rara per scoprire tre fantastici titoli tirati al lucido per la nuova generazione.

