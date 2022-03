GTA Online, la nuova espansione ci porta a Liberty City?

Ci sarebbe un grosso aggiornamento per GTA Online in arrivo la prossima estate e potrebbe portare una novità a dir poco nostalgica. A riferirlo è il leaker Matheusvictorbr, che non è entrato nello specifico dell'informazione, accompagnando il tutto con una immagine della Statua della Libertà: un chiaro riferimento a Liberty City, la New York fittizia vista in GTA III e GTA IV.

Liberty City in GTA Online: quanto c'è di vero?

Va detto innanzitutto che Matheusvictorbr è un leaker piuttosto affidabile per quanto riguarda le ultime notizie circa l'universo di Grand Theft Auto. In passato ha svelato in anticipo alcuni dettagli che sono stati confermati ufficialmente. Inoltre, non è la prima volta che si parla del ritorno di Liberty City in una nuova veste disegnata appositamente per GTA Online.

A dire il vero, sono letteralmente anni che se ne parla e di recente si è detto che la finta New York della serie potrebbe tornare addirittura in GTA 6, che potrebbe presentare, stando ad alcune indiscrezioni, tutte le ambientazioni storiche della serie e anche una tappa in Europa.

Questa però è un'altra storia: restando concentrati su GTA Online, il lancio di una espansione di questo genere sarebbe certamente il modo giusto per Rockstar Games per mantenere la community attuale sul gioco e soprattutto attirare nuovi giocatori, anche per monetizzare al massimo l'abbonamento GTA+, lanciato la scorsa settimana.

Vedremo nei prossimi mesi se queste indiscrezioni saranno confermate: si tratterebbe certamente dell'annuncio più importante di sempre per la porzione multiplayer di GTA 5, ancora molto popolare dopo tantissimi anni.

GTA Online è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.