GTA 6: prenotalo ADESSO a soli 52,99 euro su eBay

Manca ancora un po’ al lancio, ma perché rinunciare al risparmio assoluto? Su eBay puoi ancora prenotare Grand Theft Auto VI (GTA 6) al prezzo eccezionale di soli 52,99 euro. Si tratta del tuo modo per essere sicuro di ricevere la tua copia al lancio previsto nel 2025 su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Il venditore è specializzato in questo genere di prenotazioni anticipate ed ha una affidabilità garantita al 100%. Puoi dunque stare sicuro che i tuoi soldi non andranno persi e quando il gioco arriverà, tra un anno circa, sarà subito spedito a casa tua.

GTA 6: prenota il gioco più atteso del 2025

GTA 6 è ambientato nello stato di Leonida, portandoti dopo tanti anni nuovamente tra le strade di Vice City in quello che promette di essere il capitolo della saga più grande di sempre.

Da questo titolo, sviluppato esclusivamente per console di ultima generazione, ci aspettiamo un comparto tecnico strepitoso, come del resto è testimoniato dal primo trailer mostrato in occasione del reveal oltre a un gameplay che rispecchi lo stile della serie guardando all’innovazione.

Non c’è ancora una data di lancio precisa, ma su eBay puoi ancora prenotarlo a soli 52,99 euro. Un notevole risparmio rispetto ai 79,99 che saranno richiesti certamente al lancio. Ti togli subito il pensiero e saprai già che nel 2025 giocherai a GTA 6 al D1 e pure risparmiando qualcosina. Meglio di così?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.