GTA 6 leak, Rockstar conferma tutto ma è furiosa!

Rockstar Games ha confermato che il leak dello scorso weekend che ha coinvolto GTA 6 (Grand Theft Auto 6) è autentico. Lo sviluppatore, con un comunicato affidato ai suoi mezzi social, si è detto profondamente deluso ed amareggiato del fatto che i dettagli sul gioco siano stati condivisi in questo modo. Nonostante questo, assicura che il fatto non ritarderà i tempi sul progetto.

Lo studio spiega di aver subito un’intrusione nella rete in cui una terza parte non autorizzata ha avuto accesso e scaricato illegalmente informazioni riservate dai suoi sistemi, inclusi filmati di sviluppo preliminare per il nuovo Grand Theft Auto. Al momento, aggiunge il team, non prevede che la cosa avrà effetti a lungo termine sullo sviluppo dei progetti in corso.

Il leak di GTA 6 e la rabbia di Rockstar Games

Una parte del comunicato recita come segue:

“Siamo estremamente delusi di avere tutti i dettagli del nostro prossimo gioco condivisi con tutti voi in questo modo. Il nostro lavoro sul nuovo capitolo di Grand Theft Auto continuerà come previsto e restiamo impegnati come sempre per offrire a voi, ai nostri giocatori, un’esperienza che superi davvero le vostre aspettative. Aggiorneremo di nuovi tutti presto e, ovviamente, vi presenteremo nel modo corretto il nostro prossimo gioco quando sarà pronto. Vogliamo ringraziare tutti per il loro continuo supporto in questa situazione“.

Una dichiarazione è arrivata anche da Take-Two, publisher e società parente di Rockstar Games, con cui ha ulteriormente confermato l’intenzione di continuare i lavori sul gioco come previsto e di non prevedere alcuna interruzione sui servizi attuali.

Come vi abbiamo raccontato ieri, quasi due ore di filmati tratti da una vecchia build sono trapelate online. Le immagini hanno confermato molte indiscrezioni precedenti su GTA 6, inclusa l’ambientazione a Vice City e la presenza di un doppio protagonista, con un personaggio femminile.

Il gioco, stando alle voci, dovrebbe uscire entro il 2024 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

