GTA 5 è una vera e propria miniera d'oro per Rockstar Games, in 8 anni ha generato ricavi pari a 6,4 miliardi di dollari, con 150 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Questi guadagni rappresentano oltre il 43% degli utili generati dall'intero franchise Grand Theft Auto, numeri impressionanti per l'ultimo capitolo della serie.

I numeri generati da GTA 5 hanno spinto Rockstar e Take-Two ad annunciare l'ennesima nuova versione del titolo open world, in uscita a marzo 2022 per PS5 e Xbox Series X|S. L'ultimo GTA è uscito per la prima volta ben 8 anni fa, su PlayStation 3 e Xbox 360, poco dopo è arrivata una versione remastered per PS4, Xbox One e PC.

La versione Expanded & Enhanced per console next-gen fa di GTA 5 uno dei titoli cross-generazionali più longevi di sempre, riconfermandosi ogni anno – fin dal 2013 – tra i giochi più venduti e giocati al mondo. Take-Two, società dietro Rockstar Games, si aspettava un graduale calo di vendite col passare degli anni, ma così non è stato. Tra giugno e agosto 2021, GTA e GTA Online hanno registrato uno dei trimestri migliori di sempre, un risultato incredibile per un gioco “vecchio” di ben 8 anni.

Non ci stupisce che i publisher intenda sfruttare il successo di GTA V ancora per qualche anno, concentrandosi sullo sviluppo di GTA 6, un'opera videoludica ambiziosa e destinata ad un successo senza precedenti, secondo gli ultimi rumor. Ma l'attesa è ancora lunga e Rockstar non intende fermare l'avanzata di GTA 5, aggiungendo DLC gratuiti e una marea di nuovi contenuti ogni anno.

