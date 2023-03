Grey's Anatomy: i nuovi episodi dell'ultima stagione GRATIS per 2 mesi

Finalmente sono arrivati i sei episodi finali di Grey’s Anatomy. Tanto attesi, da una parte stanno rendendo felici gli appassionati di questo medical drama creato da Shonda Rhimes, dall’altra lasciano l’amaro in bocca per questo triste addio. Dopo 19 stagioni siamo arrivati al culmine. Guarda tutti gli episodi su Disney con 2 mesi gratis.

In pratica, attivando il Piano Annuale di Disney+ ottieni accesso alla piattaforma di streaming live e on demand, con tutti i suoi contenuti esclusivi, per 12 mesi al prezzo di 10. Una promozione vincente che ti farà risparmiare parecchio sul prezzo mensile. Così avrai a disposizione film, serie TV, show e tanto altro.

Pensa, Disney+ è la casa di Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic. Oltre a Grey’s Anatomy avrai anche la possibilità di continuare a vedere Italia’s Got Talent che da quest’anno ha lasciato Sky per questa piattaforma. Inoltre, grazie al Parental Control sei sicuro che i tuoi figli riusciranno a vedere solo i contenuti adatti alla loro età.

Grey’s Anatomy: guarda i nuovi episodi su Disney+

Guarda i nuovi e ultimi episodi di Grey’s Anatomy su Disney+ e ottieni così 2 mesi gratis attivando l’abbonamento annuale. Sappiamo che per molti fan sarà un duro colpo assistere all’addio della dottoressa Meredith Grey che, dopo il settimo episodio, tornerà solo al 12° per il saluto definitivo.

Si tratterà solo di un finale di stagione o di un saluto definitivo a questa serie TV? Ancora non abbiamo notizie certe in merito. Tutto resta ancora in dubbio. C’è chi pensa che sarà la fine, mentre altri credono che, essendo stati introdotti nuovi personaggi, continuerà con una prossima ventesima stagione ancora da definire.

Streaming dall’estero

Come puoi vedere Grey’s Anatomy dall’estero? Devi sapere che puoi guardare in streaming i contenuti Disney+ disponibili nel Paese o nella zona geografica in cui si trovano. Per assicurarti di poter guardare i tuoi film e show preferiti quando sei in viaggio ti consigliamo di scaricarli sul tuo dispositivo.

Se vivi nell’Unione Europea puoi comunque accedere alla versione disponibile nel tuo Paese di residenza mentre viaggi all’interno degli stati membri dell’UE, in Norvegia, Liechtenstein e Islanda.

Molti dei contenuti sono disponibili ovunque, ma potrebbero esserci piccole differenze a seconda del Paese o della zona geografica da cui accedi alla piattaforma. Pertanto, alcuni titoli potrebbero non essere disponibili allo streaming.

