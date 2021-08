L'applicazione VerificaC19 sbarca ufficialmente su Huawei AppGallery. Perfettamente in tempo per fronteggiare l'entrata in vigore dell'obbligo di mostrare il Green Pass per accedere a determinate attività. Tutti i device Huawei HMS possono ora scaricare in modo assolutamente sicuro l'applicazione ufficiale del Governo, destinata agli esercenti che dovranno controllare il certificato verde.

Green Pass: VerificaC19 è su Huawei AppGallery

Una possibilità non così scontata, considerando che smartphone e tablet Huawei HMS ormai non hanno più il supporto dei Google Mobile Service da parecchio tempo. Erano moltissimi gli utenti – possessori di device del colosso cinese – dubbiosi sulla possibilità di scaricare il software di verifica del Green Pass sui loro terminali.

Infatti, è fondamentale scaricare l'applicazione solo da fonti ufficiali, ma non poter accedere al Google Play Store lo rendeva di fatto impossibile il download. La soluzione al problema è arrivata in via ufficiale, in tempo per i nuovi obblighi legati al certificato verde.

L'app VerificaC19 può essere scaricata su tutti gli smartphone Huawei HMS direttamente dallo store ufficiale AppGallery ed è disponibile già da oggi per tutti gli esercenti che ne avranno bisogno.

