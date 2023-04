Gran Turismo 7: vivi la passione per le auto ad un prezzo stracciato

Se sei un appassionato di auto e di videogiochi, non puoi perderti l’offerta su Gran Turismo 7 per PS5, disponibile su Amazon a soli 49,98 euro invece di 80,99 euro. Si tratta del ritorno al minimo storico assoluto per il gioco che ha conquistato tutti gli appassionati del genere.

Gran Turismo 7: preparati a vivere l’adrenalina delle corse

Gran Turismo 7 è l’ultimo capitolo della celebre saga che festeggia i suoi 25 anni di successi. Il gioco ti offre un’esperienza di guida realistica e completa, con oltre 400 auto tra cui scegliere, dai classici alle supercar più all’avanguardia. Ogni modello è realizzato con un livello di dettaglio senza precedenti, grazie alla potenza della console PS5 e al supporto per il 4K e l’HDR.

Puoi sfrecciare su oltre 90 tracciati, inclusi alcuni circuiti storici della serie, con condizioni climatiche dinamiche che influenzano la guida. Puoi anche personalizzare le tue auto con la messa a punto e le livree e creare il garage dei tuoi sogni.

Gran Turismo 7 ti offre diverse modalità di gioco, tra cui la leggendaria modalità GT Simulation, in cui puoi acquistare, mettere a punto e gareggiare nel corso della campagna per giocatore singolo. Se ami la competizione diretta, puoi affinare le tue abilità e gareggiare nella modalità Sport, con il supporto fino a 20 giocatori online.

Il titolo è inoltre compatibile con PlayStation VR2, il visore di realtà virtuale che ti permette di vivere il gioco come mai prima d’ora. Puoi ammirare ogni incredibile dettaglio dell’abitacolo della tua auto e gli ampi panorami della pista in 4K HDR. Puoi anche percepire sottili vibrazioni grazie al feedback del visore.

Cosa aspetti? Approfitta subito dell’offerta su Amazon e acquista la tua copia di Gran Turismo 7 per PS5 a soli 49,98 euro invece di 80,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.