Gran Turismo 7 in prevendita ad un prezzo super con questo coupon!

Dopo Horizon Forbidden West, la prossima grande esclusiva PS4 e PS5 è indubbiamente Gran Turismo 7. In uscita il prossimo 4 marzo, su eBay.it puoi prenotare la versione next-gen a soli 67,41€ rispetto gli 80,99 di listino! Il tutto utilizzando un semplice coupon in fase di acquisto che ti spieghiamo adesso come sfruttare.

Gran Turismo 7, come prenotarlo a soli 67 euro su eBay

Tutto quello che devi fare è molto semplice: fai click su “Compralo subito” o “Aggiungi al Carrello”. Una volta fatto, al momento del pagamento ti basta inserire il codice sconto “SMARTHOME22” per poter ricevere quindi un ulteriore sconto di 7 euro e 49 centesimi e pagarlo così in totale solo 67,41€!

Il coupon è valido fino al 27 febbraio 2022, quindi affrettati e approfittane per usufruire della promozione. Si tratta dell'edizione italiana con copertina in italiano. La spedizione inizierà a partire dal 4 marzo 2022: ti arriverà dunque a casa con qualche giorno di ritardo rispetto al Day One, ma ad un prezzo sicuramente molto conveniente.

Per il resto, Gran Turismo 7 non ha certo bisogno di presentazioni: si tratta del nuovo capitolo della storica serie di racing marchiata PlayStation che si propone di offrire oltre 420 auto da utilizzare in più di 90 tracciati disponibili, inclusi circuiti che hanno fatto la storia della serie e con condizioni climatiche dinamiche. Il tutto impreziosito dal solito gameplay che prova ad offrire sensazioni di guida realistiche e coinvolgenti.

Approfitta dunque dello sconto su eBay.it per farlo tuo ad un prezzo super. Il lancio è previsto il 4 marzo 2022 su PlayStation 4 e PlayStation 5.