GPS per auto e moto, SIM integrata e batteria GIGANTE: tuo a 7€ (sconto 80%)

Un sistema di GPS incredibilmente completo: lo so bene perché ce l’ho e lo utilizzo ogni volta che devo lasciare la macchina in strada o in un parcheggio. Integra una SIM, sulla quale poter attivare un abbonamento per il tracciamento all’occorrenza (non ha vincoli) e anche una gigantesca batteria ricaricabile da 6000 mAh. Sarà lei a garantire moltissimi giorni di utilizzo con una singola ricarica.

Direttamente tramite applicazione per smartphone, che è super completa, puoi controllare la posizione del veicolo, impostare dei limiti entro i quali non deve uscire (oppure riceverai una notifica di allarme su smartphone) e non solo. A disposizione hai una marea di funzionalità.

Approfitta adesso dello sconto Amazon dell’80% e portalo a casa a 7€ circa appena. Segui queste istruzioni per approfittarne:

copia questo codice , dovrai usarlo dopo: VUNNU9JV

, dovrai usarlo dopo: VUNNU9JV spunta il coupon nella pagina del prodotto;

incolla il codice prima di completare il tuo ordine.

Lo ricevi con spedizioni super rapide e gratuite, ma dovrai fare in fretta perché la disponibilità è limitata.

Facilissimo da usare. In un attimo, lo abbini all’applicazione per smartphone Android e iOS, attivi il tuo abbonamento (è economico, puoi scegliere fra diverse formule e rinnovarlo mensilmente solo quando vuoi, nessun vincolo) ed è pronto all’uso. Nascondilo al meglio: puoi anche utilizzare il potentissimo magnete che integra sul posteriore.

Certamente, è pensato principalmente per tracciare i veicoli, ma niente impedisce di usarlo dove desideri. In un bagaglio, in uno zaino: puoi controllare qualsiasi cosa ti serva. La comunicazione, costano e continua, è possibile grazie alla SIM integrata. Precisione e rapido il posizionamento, è uno strumento utilissimo. Non perdere la straordinaria occasione Amazon del momento, segui le istruzioni e prendi questo sistema GPS a 7€ circa appena, se non è già finito:

Arriva a casa con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitatissima.

