Gotham Knights: nuovo gameplay e versioni PS4 e Xbox One cancellate

Come anticipato, Warner Bros. Games e DC hanno pubblicato oggi un primo lungo video gameplay tratto da Gotham Knights, il nuovo action-RPG open world sviluppato dagli studi di Warner Bros. Games Montreal.

Il filmato, disponibile in allegato e della durata di 14 minuti, è narrato dal game director Geoff Ellenor, che si concentra sulle caratteristiche di ognuno dei personaggi che sarà possibile interpretare e svela qualche dettaglio sulla storia del gioco, che si collocherà dopo la morte di Batman. Nel frattempo, viene confermata la cancellazione delle versioni PS4 e Xbox One: il titolo uscirà soltanto per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Gotham Knights: cosa ci dice il primo video gameplay

Nel dettaglio, protagonisti di questo video gameplay sono Nightwing e Red Hood. Il primo sfrutterà l’aliante per muoversi rapidamente all’interno dell’ambientazione del gioco, mentre Cappuccetto Rosso potrà utilizzare le sue abilità di salto mistico per ridurre parecchio le distanze.

Il campanile fungerà da hub centrale in cui ogni personaggio potrà selezionare le missioni da svolgere da un batcomputer. È il modo in cui si potrà far proseguire la storia, per un gioco che includerà anche una modalità cooperativa, sembra, per due giocatori. Si potrà scegliere liberamente tra Nightwing, Batgirl, Cappuccetto Rosso e Robin.

Gotham Knights sarà disponibile dal 25 ottobre 2022 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Come anticipato, è stata confermata la decisione di cancellare le versioni per PlayStation 4 e Xbox One allo scopo di fornire il miglior gioco possibile per le piattaforme di ultima generazione.