GoPro HERO12 Black: già in SCONTO su Amazon per i Black Friday days

Se sei un appassionato di avventure all’aria aperta e desideri immortalare ogni momento straordinario con la massima qualità, la GoPro HERO12 Black è la tua compagna ideale. Lanciata solo poche settimane fa e già in sconto del 7% su Amazon per il Black Friday, questa action cam è pronta a portare la tua esperienza di registrazione a nuovi livelli. Approfitta subito di questa promozione e acquistala al prezzo vantaggioso di soli 419,99 euro. Inoltre se vuoi, la puoi pagare in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile se selezioni come metodo di pagamento in fase di check-out, il servizio di finanziamento Cofidis.

GoPro HERO12 Black: le scorte a disposizione non sono infinite

La HERO12 Black è più resistente che mai, progettata per affrontare qualsiasi sfida. Completamente impermeabile fino a 10 metri di profondità, è in grado di catturare immagini sotto la pioggia, nella neve o anche sott’acqua. Il copriobiettivo idrorepellente elimina anche i fastidiosi lens flare, garantendo foto e video straordinariamente chiari in qualsiasi condizione.

La tecnologia HDR per video (5,3K e 4K) e foto porta la qualità delle immagini a un livello superiore. Catturando dettagli in zone ombreggiate o in ambienti molto luminosi, ottieni immagini nitide e dinamiche con colori realistici che spiccano. La HERO12 Black offre una risoluzione del 91% superiore al 4K nei video e del 665% rispetto al formato 1080p, assicurando dettagli nitidi e qualità degna del grande schermo.

Con video in 5,3K e foto da 27 MP, la HERO12 Black offre dettagli eccezionalmente nitidi e una qualità dell’immagine superiore. L’app Quik GoPro consente anche di estrarre immagini da 24.7 MP dai tuoi video preferiti, ampliando le possibilità creative.

La tecnologia HyperSmooth 6.0, premiata con un Emmy nel 2021, continua a stupire con riprese incredibilmente fluide. Associata alla HERO12 Black, offre prestazioni massime con HyperSmooth AutoBoost, garantendo stabilità anche nelle situazioni più intense.

Nella confezione troverai la fotocamera HERO12 Black, la batteria Enduro, il supporto adesivo curvo, la fibbia di montaggio con vite di fissaggio e il cavo USB-C.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistare la GoPro HERO12 Black con lo sconto del 7% su Amazon durante il Black Friday. Immortalare le tue avventure non è mai stato così emozionante e di alta qualità. Approfitta subito di questa promozione e falla tua al prezzo speciale di soli 419,99 euro, prima che sia troppo tardi.

