Google punta forte sui tablet, ecco le applicazioni ottimizzate

Una delle maggiori critiche verso il mondo Android sui tablet è la mancanza di applicazioni ottimizzate per questo genere di dispositivi, un problema che Google conosce molto bene e sta cercando di risolvere sia con l’arrivo di Android 12L sia con il futuro update di numerose applicazioni al fine di migliorarne la user experience.

Durante lo scorso Google I/O il colosso di Mountain View ha svelato l’intenzione di migliorare l’esperienza di utilizzo dei tablet aggiornando alcune delle più importanti applicazioni Android.

Ecco le applicazioni Android già adesso ottimizzate per i tablet

Ecco la lista delle app già adesso ottimizzate per i tablet:

Google Maps, è in arrivo una nuova barra inferiore;

YouTube Music, con il pannello “Ora in Ascolto” e la schermata Home più ottimizzate e con una visualizzazione a due colonne;

Files di Google, con un nuovo design di navigazione;

Google Traduttore, con una UI migliorata e più user friendly;

YouTube, con una visualizzazione a due colonne;

Google Chrome, con il supporto a più finestre e una UI identica a quella su desktop;

Calendario, con una interfaccia presa in prestito al client web;

Google Foto, con una interfaccia simile a quella sul web con tanto di barra di ricerca migliorata e molto altro.

Tutte le applicazioni che saranno ottimizzate con aggiornamenti futuri

Google Play, con una barra di navigazione e un campo di ricerca in alto;

Calcolatrice, con un nuovo layout a due colonne;

Orologio, con un nuovo layout a due colonne e una barra di navigazione più user friendly;

Family Link, con una barra di navigazione sempre disponibile;

Google Home, con una nuova barra di navigazione centrata;

Gmail, con una nuova UI per facilitare l’accesso a cartelle, etichette e molto altro;

Google TV, con una barra di navigazione che faciliterà la gestione del feed;

Messaggi, con un nuovo layout a due colonne;

Google One, con un nuovo layout per la navigazione;

Google Lens, con il supporto all’orientamento orizzontale;

Google Duo, con in arrivo i controlli centrati.

Com’è facile intuire il lavoro di Google per quanto riguarda l’ottimizzazione si concretizza in due modalità: da una parte abbiamo un sistema operativo finalmente costituito di tutti gli asset pensati per offrire una maggiore usabilità sui tablet, dall’altra abbiamo le più importanti e popolari applicazioni proprietarie aggiornate o in procinto di esserlo.

