Google Store, sconto del 20% su una selezione di prodotti (solo per oggi)

In occasione del 23° compleanno di Google, il colosso americano propone una selezione di prodotti in offerta sullo store ufficiale. Gli sconti sono del 20% e riguardano dispositivi e accessori di vario genere, tra cui smartphone, smart speaker e non solo.

Gli sconti sono accessibili collegandosi a questo indirizzo, l'offerta è valida soltanto per oggi, lunedì 27 settembre 2021. A godere del -20% sono quasi tutti i prodotti a catalogo, a esclusione di Google Chromecast con Google TV, Nest Hello, Nest Camera Indoor e Fitbit Charge 4 e 5.

Una volta aggiunti i prodotti al carrello, basta digitare il codice promozionale GOOGLEBDAY e il 20% di sconto sarà applicato automaticamente al momento del check-out.