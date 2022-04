Google Store si sta preparando all'arrivo di Pixel Watch?

Dopo il rumor dell’altro giorno che vede il tanto atteso Google Pixel Watch in arrivo con Wear OS 3.1, in queste ore torniamo a parlare del primo smartwatch di Google in quanto il colosso di Mountain View ha apportato alcune piccole ma importanti novità alla grafica del Google Store che potrebbero dipendere proprio dall'arrivo a breve del wearable di Big G.

Infatti, come si può notare sullo store online e nell’immagine sottostante, al posto dei dispositivi con i singoli brand per quanto riguarda il mondo wearable – fino a prima dell’update grafico trovavamo Fitbit – è stata aggiunta al suo posto la macrocategoria “Watches” (orologi, in italiano).

Lo Store di Google si sta preparando all’arrivo di Pixel Watch?

All’interno della nuova categoria trovano posto tutti i dispositivi che è attualmente possibile acquistare direttamente dal Google Store: Versa 3, Sense, Charge 5, Luxe e Inspire 2, un mix di smartwatch e smartband realizzati da Fitbit.

Attualmente il rifacimento della grafica dello store di Google è visibile solo per la versione del negozio disponibile negli USA, ma possibilmente verrà esteso anche a tutti gli altri mercati in cui è già adesso possibile acquistare i sopracitati modelli di dispositivi wearable.

Quando arriverà Google Pixel Watch?

Le ultime indiscrezioni pubblicate in rete sul wearable di Google parlano della presentazione durante il Google I/O di quest’anno, ma molto probabilmente il lancio vero e proprio sarà rimandato a qualche mese più tardi; secondo alcuni verrà reso disponibile solo durante l’evento di presentazione della serie Google Pixel 7, indicativamente durante il mese di ottobre.

Per quanto riguarda le specifiche e il design, con tutta probabilità il wearable avrà un aspetto estremamente curato e dal sapore premium: dovrebbe arrivare con una cassa circolare con cornici molto sottili, quasi impercettibili, e con un mix di sensori pensati per tracciare le più importanti funzioni per la salute.