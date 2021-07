Google ha appena rimosso i suoi attuali midrange premium Pixel 5 e Pixel 4a prima del lancio dei nuovi dispositivi di punta prossimi al debutto. Stiamo parlando della famigerata “Pixel 6 Series“.

Google rimuove i Pixel 4a e 5 dai suoi store online

L'OEM di Mountain View potrebbe voler presto presentare i nuovi dispositivi di punta; in queste ore abbiamo appreso che la società ha recentemente rimosso alcuni modelli lanciato nel 2020 dallo store di Google Fi. Le scorte di Pixel 5 e Pixel 4a 5G erano in esaurimento già nelle ultime due settimane e ora la società ha confermato il tutto, eliminando entrambi i prodotti dai suoi store online.

Secondo un rapporto di 9To5Google, il 4a 5G e il 5 sono stati inizialmente elencati come “esauriti” all'inizio di questo mese. Ma ora, entrambi i modelli di smartphone del gigante dei motori di ricerca sono stati ufficialmente eliminati dagli scaffali virtuali dei negozi online della compagnia. In altre parole, l'azienda ha rimosso la descrizione e le specifiche per entrambi i dispositivi. L'unico prodotto che si può acquistare ora è il Pixel 4a 4G.

Anche il Google Store ufficiale negli Stati Uniti contrassegna il Pixel 4a 5G come esaurito, in modo simile alla variante sbloccata e Verizon del Pixel 5. Nel 2020, ricordiamo che la serie del 2019 è stata elencata come “Sold Out” prima della presentazione dei modelli più recenti.

Quindi, la società potrebbe seguire lo stesso schema anche questa volta. Il Pixel 6 dovrebbe essere lanciato ad ottobre di quest'anno. Dovrebbe arrivare in due iterazioni e potrebbe presentare un design inedito con tre tonalità sotto la scocca. Secondo le ultime indiscrezioni, ci sarà una CPU di nuova generazione sviluppata dall'azienda americana stessa e una GPU di casa AMD.

Restate connessi con noi per ulteriori informazioni, poiché forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili.

