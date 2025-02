Il Google Play Store ora ti spiega perché dovresti abbonarti alle app

Quante volte, davanti alla possibilità di abbonarsi per avere più funzionalità, abbiamo storto il naso all’idea di dover pagare per usare un’applicazione. Questa volta Google Play Store ha scelto la via dell’informazione, eliminando così ogni imbarazzo o almeno tentando di rendere l’esperienza di ogni utente più pratica e gratificante.

Così, il colosso di Mountain View, ha deciso di fornire una descrizione dettagliata dei vantaggi legati all’abbonamento di ogni app. In questo modo l’utente può farsi un’idea migliore di ciò per cui sta pagando. Questo aggiornamento arriva a seguito di sei mesi di prova dal primo tentativo. Una buona notizia per tutti gli androidiani che amano provare nuove app.

Sembra quindi che la nuova interfaccia utente del Play Store sia stata attivata da Google dopo che, da luglio scorso, stava provando la sua efficacia. Questa nuova interfaccia è stata scoperta dai colleghi di Android Authority. Si tratta della versione 44.7.24-31 del Play Store.

Le novità di questo aggiornamento sul Google Play Store

Se prima, la vecchia interfaccia del Google Play Store informava l’utente solo in merito al costo dell’abbonamento, ai relativi metodi di pagamento e mostrava i comandi per iscriversi, rinnovare o rimuovere l’abbonamento, dove disponibile, ora invece offre informazioni complete.

Quali sono le novità sostanziali di questo aggiornamento? Prima di tutto, un’esperienza più informata per ogni utente sul Google Play Store. Come mostrano le immagini pubblicate su Android Authority, ad esempio per l’applicazione Spotify vengono spiegati tutti i vantaggi dell’abbonamento in app come l’ascolto senza interruzioni pubblicitarie, la possibilità di scaricare i brani per ascoltarli offline e altro.

Per quanto riguarda Google One, la pagina del Play Store include i vantaggi di uno spazio di archiviazione ampliato, il supporto da parte del team di assistenza di Google e tanto altro ancora. Così l’utente è consapevole di ciò che sta “acquistando” sottoscrivendo l’abbonamento a ciascuna app che propone una sua versione a pagamento.

Questo aggiornamento si inserisce in una serie di migliorie che Big G sta introducendo sul suo store ufficiale. Infatti, recentemente, il Google Play Store ha introdotto un badge di verifica per le VPN e anche le indicazioni che avvisano la bassa qualità di alcune applicazioni.