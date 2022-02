Google Play Store la combina grossa: che fine hanno fatto queste app?

Il Play Store di Google è l'anello di giunzione tra gli sviluppatori e gli utenti muniti di un device Android, ma in queste ore il rapporto tra gli sviluppatori e il colosso di Mountain View ha registrato un importante passo falso in quanto alcune applicazioni sarebbero state rimosse dallo store senza alcuna motivazione.

Perché queste applicazioni sono state rimosse dal Play Store di Google?

Secondo le informazioni raccolte da Android Police, infatti, sembra che l'azienda hi-tech avrebbe chiuso l'account di alcuni sviluppatori piuttosto popolari rimuovendo anche le rispettive applicazioni dallo store. Simple Keyboard, un'app virtuale con diversi milioni di download sul Play Store, sarebbe stata rimossa senza alcuna spiegazione da parte di Google: lo sviluppatore non ha ricevuto nessun chiarimento dall'azienda circa l'eventuale violazione alla base della rimozione.

La stessa sorte è toccata anche a LeafSnap, un'app molto cara agli amanti del mondo vegetale con 3 milioni di download sul Play Store: anche in questo caso il team di Google non ha informato lo sviluppatore circa l'eventuale violazione che nel mentre sta pesando sulle tasche del developer. Ma non finisce qui: i casi di applicazioni rimosse senza motivazione riguardano anche soluzioni piuttosto popolari come AutoVoice, Podcast Addict e non solo.

La speranza è che Google possa rapidamente entrare in contatto con gli sviluppatori per risolvere al più presto questi problemi. La popolarità dei terminali Android dipende anche dalla varietà di applicazioni disponibili sul Play Store: questo trattamento potrebbe scoraggiare futuri sviluppatori dal pubblicare le proprie app sullo store di Android.