Google Pixel Tablet senza segreti: tutti i dettagli, da design a specifiche

Giusto a inizio mese in rete Google Pixel Tablet è apparso sul sito della FCC mostrandosi in alcuni dettagli tecnici particolarmente importanti, specialmente sul fronte connettività. Sappiamo già che il suo debutto è fissato al Google I/O 2023, ovvero il prossimo grande evento di Big G focalizzato sulla futura generazione di dispositivi e sulle novità per i sistemi operativi proprietari. Nelle ultime ore, però, il Pixel Tablet è ricomparso in rete rimuovendo quasi ogni velo di mistero che lo avvolgeva.

Google Pixel Tablet senza segreti

Stando a quanto riportato da 9to5Google, a partire da informazioni condivise da fonti anonime, il Google Pixel Tablet verrà realizzato con un corpo in alluminio e una finitura in nanoceramica per dare al dispositivo un “aspetto opaco morbido e una sensazione ruvida”. Sotto la scocca, invece, il device dovrebbe presentarsi con il chip proprietario Tensor G2 lanciato nel 2022 e 8 GB di RAM; lato archiviazione, dunque, la società di Mountain View dovrebbe proporre due opzioni non specificate.

Google aggiungerà il Charging Speaker Dock al kit, il quale opererà sia come base che come caricabatterie tramite pin. Mancherà invece nella confezione di vendita un caricabatterie USB Type-C. Peraltro, il dock fungerà anche da hub centrale grazie all’Assistente Google, e sarà dotato di un interruttore fisico per spegnere microfono e fotocamera, tutelando così la privacy degli utenti. È previsto infine il lancio assieme ad alcune custodie ufficiali e cover alternative.

Il nostro consiglio, nonostante l’affidabilità del portale, rimane quello di prendere queste informazioni con le pinze attendendo maggiori dettagli dalla stessa Google.