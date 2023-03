Google Pixel Fold arriverà questa estate? Ecco quanta memoria avrà

Mentre Google Pixel 7a appare online mostrandosi in tutto il suo splendore, con un design che ricorda molto da vicino il fratello maggiore Pixel 7, emergono su Internet altri dettagli importanti relativi al primo smartphone pieghevole della Grande G. Ecco quando potrebbe arrivare Google Pixel Fold e quali dovrebbero essere i tagli di memoria disponibili sul mercato al momento del lancio.

Stando a quanto affermato dal rinomato Roland Quandt di WinFuture su Twitter, il primo foldable della società di Mountain View si chiamerà proprio Pixel Fold e arriverà la seconda settimana di giugno nei negozi di tutto il mondo – o, almeno, in quello statunitense in primis. Bisogna ricordare, però, che precedenti indiscrezioni diffuse dal portale sudcoreano The Elec avevano parlato di un “lancio impossibile prima di luglio o agosto”. Insomma, meglio prendere sempre questa indiscrezione sul lancio con le pinze.

Allo stesso modo, bisogna considerare con una certa cautela i numeri condivisi da Quandt nel tweet sottostante, che comunque riporteremo: secondo il tipster, Google Pixel Fold verrà fornito con 256 GB di spazio di archiviazione di base nelle varianti Carbon (nero) e Porcelain (grigio/bianco).

Google Pixel Fold (yep, that's the name):

256GB base storage (no idea if other variants)

Colors: Carbon, Porcelain

Available in June

Google Pixel 7a:

128GB only (?)

Colors: Carbon, Cotton, Arctic Blue, possibly Jade

Available in Junehttps://t.co/xxQv3KKwGT

— Roland Quandt (@rquandt) March 14, 2023