Google Pixel 7a si mostra in tutto il suo splendore online

In queste ore sono emerse le prime immagini ufficiali relative al nuovo Google Pixel 7a, il midrange premium del colosso di Mountain View. Il device sembra essere pronto al debutto e dovrebbe essere annunciato al prossimo I/O del 10 maggio 2023. Le foto sono state condivise dal portale di Zing News. Buona lettura.

Google Pixel 7a: un design ereditato dal fratellone Pixel 7

Il telefono sembra essere quasi identico al fratellone maggiore Pixel 7. Il midrange di nuova generazione ha un design squadrato, una barra con spigoli belli nitidi e definiti ve anteriormente vediamo un pannello con cornici simmetriche e foro per la selfiecam.

Dalle immagini lo vediamo in nero, ma potrebbero esserci altre colorazioni al momento del lancio. Pensate che, da una delle foto condivide, vediamo pure la schermata di avvio con una serie di informazioni chiave sul telefono. Leggiamo che ci saranno 6 o 8 GB di memoria RAM LPDDR5 di Samsung e storage da 128 GB.

Sul frame superiore vediamo il microfono secondario per la cancellazione del rumore, mentre in fondo, speaker, porta USB Type-C. I pulsanti sono a destra invece.

Lo schermo dovrebbe essere un pannello da 6,1 pollici OLED FullHD con refresh rate a 90 Hz; sotto la scocca vedremo lo stesso processore dei fratelli Pixel 7 e 7 Pro. Stiamo parlando del Google Tensor G2 con un focus sul comparto fotografico. A bordo poi, Android 13.

Arriviamo al comparto fotografico: qui ci saranno due lenti incastonate in una pillola posta sulla barra posteriore. Non manca il flash LED. Dai rumors, sappiamo che ci sarà un Sony IMX787 da 64 Mega, un’ultrawide da 12 Mpx e la selfiecam invece, sarà da 10,8 Mpx. Presente una batteria capiente con ricarica via cavo e perfino wireless (novità per la gamma Pixel-Xa) da 5W.

Intanto, se volete spendere poco, vi consigliamo il Pixel 6a a soli 390,49€ su Amazon.

