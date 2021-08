Google Pixel 6 e 6 Pro potrebbero supportare la ricarica rapida da 33 W, mentre pare che il Pixel Fold sia stato ritardato a data da destinarsi.

Google Pixel Fold: brutte notizie

I prossimi Pixel 6 e 6 Pro di Google sono già in circolazione, per gentile concessione dell'azienda. Inoltre, sappiamo che entrambi gli smartphone Pixel non verranno forniti con un caricabatterie in confezione. Un nuovo rapporto getta più luce sui prossimi dispositivi e sul presunto smartphone pieghevole in arrivo.

Inoltre, le indiscrezioni suggeriscono che il presunto Pixel Foldable sia stato ritardato. Non ci sono molte informazioni sul motivo per cui è stato posticipato o sull'eventuale data di debutto. Ma possiamo aspettarci che Google ci dia un'anteprima del dispositivo (e più dettagli) nel corso del suo evento autunnale.

Pixel 6 e 6 pro con fast charge da 33W

Secondo un rapporto di 91Mobiles, Pixel 6 e 6 Pro potrebbero supportare la ricarica rapida cablata da 33 W. Questo sarebbe un cambiamento positivo dato che gli smartphone dell'OEM di Mountain View sono stati bloccati con la ricarica da 18 W da un po' di tempo ormai. Allo stesso tempo, i produttori cinesi stanno aumentando le tecnologie con fast charge rapide da 66 e 120W.

Il rapporto menziona anche che il quartier generale di Google è pieno di mattoni di ricarica da 33 W; tuttavia, sono solo a scopo di test, quindi Google li sta raccogliendo, forse per evitare perdite. Secondo il report, i caricatori da 33 W potrebbero essere venduti separatamente, quindi è necessario pagare di più per caricare rapidamente il tuo Pixel 6.

All'inizio di questo mese, Google ha mostrato al mondo il duo Pixel 6 permettendoci di dare così, una prima occhiata al loro design e alle loro specifiche. L'azienda ha anche confermato che il suo chipset Tensor personalizzato alimenterà la coppia di flagship.

Si dice che il prossimo chip Tensor sia l'inedito Exynos 9855; il processore dovrebbe essere costruito su un nodo di processo a 5 nm e dovrebbe avere le stesse prestazioni dello Snapdragon 870.

La serie Pixel 6 dovrebbe essere rilasciata entro la fine dell'autunno di quest'anno.

