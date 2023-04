Google Pixel Buds Pro: finalmente ad un SUPER PREZZO su Amazon

Gli auricolari wireless Google Pixel Buds Pro nella colorazione antracite sono attualmente in vendita su Amazon, con uno sconto del 19% che porta il prezzo a 176€ anziché 219€. Questi auricolari wireless sono dotati di driver personalizzati da 11 mm e di un equalizzatore del volume regolabile, garantendo un suono di alta qualità a qualsiasi volume. La cancellazione attiva del rumore si adatta all’ambiente circostante, rendendo l’esperienza di ascolto più coinvolgente, eliminando i rumori ambientali.

Il design ergonomico garantisce comfort e stabilità, grazie ai sensori che riducono la sensazione di orecchio tappato. Con i Pixel Buds Pro, puoi accedere a Google Assistant ovunque tu sia, ottenere indicazioni stradali, rispondere ai messaggi e gestire la tua musica con la tua voce, anche in ambienti rumorosi, grazie al riconoscimento vocale chiaro. Questi auricolari Bluetooth possono passare automaticamente da un dispositivo compatibile all’altro, in modo che tu possa ascoltare la musica sul tuo laptop e poi passare senza interruzioni al tuo telefono per rispondere ad una chiamata.

I Pixel Buds Pro hanno una durata della batteria fino a 5 ore con una sola carica, mentre la custodia di ricarica wireless fornisce fino a 24 ore di durata della batteria. Gli auricolari sono anche resistenti all’acqua IPX4, quindi resistenti al sudore e alle piogge leggere. Inoltre, i Pixel Buds Pro sono dotati di Adaptive Sound, che regola automaticamente il volume in base all’ambiente, mantenendo il controllo del suono intorno a te. Inoltre, dispongono della funzione Trova il mio dispositivo, che ti consente di localizzare facilmente gli auricolari se li smarrisci.

Come avrai capito, i Pixel Buds Pro offrono un’ottima qualità del suono, una vestibilità confortevole e stabile, e funzioni avanzate come la cancellazione attiva del rumore, il riconoscimento vocale e il passaggio tra i dispositivi. Con lo sconto su Amazon, rappresentano un’ottima opzione per chiunque cerchi auricolari wireless di alta qualità ad un prezzo ragionevole.

