Secondo quanto si apprende, sembra che Google abbia appena annunciato accidentalmente le nuove cuffie TWS, le Pixel Buds A, su Twitter. Ma andiamo con ordine.

Pixel Buds A: cosa sappiamo?

Non è una novità che stia arrivando un paio di auricolari più convenienti di Google. Oggi, il nuovo paio di auricolari chiamato Pixel Buds A, è stato accidentalmente annunciato dall’account Twitter ufficiale di Android.

Il tweet (ora eliminato) mostrava gli auricolari in colorazione bianca insieme a un telefono Pixel con una finestra di dialogo sullo schermo. Il tweet conferma che Pixel Buds A avranno la tecnologia “Fast Pair”, un servizio che utilizza il Bluetooth Low Energy e la funzione di localizzazione del tuo dispositivo per trovare dispositivi Bluetooth compatibili nel raggio d’azione e consentire agli utenti la connessione al Device con un solo tocco.

Fast Pair registrerà anche tutti gli accessori Bluetooth collegati al vostro account Google e si sincronizzerà con tutti i dispositivi Android collegati a quell’account. Ha anche una funzione “Trova il mio dispositivo” per aiutarvi a trovare l’accessorio Bluetooth smarrito.

Visto che Google ha cancellato il tweet poco dopo averlo inviato, è lecito ritenere che il dispositivo non sia ancora pronto per la presentazione. Tuttavia, dovrebbe arrivare presto, forse anche alla fine di questo mese all’I / O di Google.

Pixel Buds A sarà disponibile in più colori, incluso il verde (con una custodia bianca), quindi se non vi piace la versione bianca vista nella foto sopra, non preoccupatevi.

Considerando che Google ha utilizzato la frase “Pixel Buds A-Series“, è sicuro dire che questo sarà il primo di una linea di auricolari convenienti del marchio, proprio come Pixel 3A fu lanciato come il primo modello della line-up di dispositivi Pixel a prezzi accessibili del brand americano.

Google

Wearable