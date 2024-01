Google Pixel Buds A-Series a soli 79€ su Amazon: prendili ADESSO

Oggi vogliamo parlarti di un paio di auricolari True Wireless Stereo di nuova generazione, ricchi di tecnologie all’avanguardia e con un design minimal e tante chicche software. Se sei alla ricerca di un modello economico ma performante, non possiamo non consigliarti gli ottimi Google Pixel Buds A-Series che combinano prestazioni audio di alta qualità e un prezzo irresistibile di soli 79,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Google Pixel Buds A-Series su Amazon: ecco perché comprarli

Dotati di driver dinamici da 12 mm, gli auricolari entry level di casa Google ti offriranno un suono eccezionale in grado di catturare dettagli e sfumature con ogni brano o podcast che tu ascolterai. Vanno benissimo se intendi prenderli per sentire la musica o per fare chiamate e videochiamate, ma sono perfetti anche per essere utilizzati durante gli allenamenti in palestra o durante le corse al parco. L’esperienza acustica è cristallina, ricca di bassi profondi e la qualità audio è di altissimo livello; il prezzo invece, è super accessibile visto che è in sconto in offerta a tempo limitato su Amazon.

La connettività wireless Bluetooth 5.0 dei Pixel Buds A-Series assicura una connessione stabile e senza interruzioni con il tuo dispositivo. Basta estrarli dalla custodia per vederli connessi automaticamente al tuo smartphone o tablet. Con un design leggero e ergonomico, sono perfetti da utilizzare anche durante tutto il giorno. Le punte in silicone forniscono una vestibilità sicura e personalizzata, così rimarranno saldati al tuo orecchio anche durante le attività fisiche più intense.

Potrai gestire la riproduzione musicale, rispondere alle chiamate e attivare l’assistente vocale grazie ai controlli touch integrati sulle gemme, il tutto senza dover estrarre il telefono dalla tasca. Dulcis in fundo, sappi che sono dotati di microfoni di punta e godono della tecnologia di rilevamento del vento, così potrai fare chiamate chiare anche in ambienti rumorosi. A soli 79,00€ i Pixel Buds Series-A di Google sono da prendere immediatamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.