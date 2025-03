Google Pixel 9: nuovo minimo storico su Amazon con coupon

Il Google Pixel 9 è protagonista di una nuova offerta su Amazon e, grazie al codice promozionale PIXEL50, da aggiungere al momento del pagamento, è ora possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 585 euro che diventano 535 euro per chi ha Prime Student (servizio riservato agli studenti universitari disponibile in prova gratuita).

L’offerta riguarda la versione da 128 GB mentre quella da 256 GB, con lo stesso coupon, è disponibile al prezzo scontato di 699 euro che diventano 649 euro per gli utenti Prime Student. Per chi può accedere ai pagamenti rateali, inoltre, è possibile completare l’acquisto in 12 rate mensili. Le offerte sono disponibili di seguito e valgono solo per alcune colorazioni. Per entrambe le versioni è il nuovo minimo storico.

Google Pixel 9: un affare al minimo storico

Il Google Pixel 9 può contare su di un display OLED da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Lo smartphone ha il Google Tensor G4 che viene supportato da 12 GB di RAM e 128/256 GB di storage. C’è anche una doppia fotocamera posteriore oltre al sistema operativo Android 15 con 6 major update garantiti in futuro.

Con la nuova offerta Amazon e il codice promo PIXEL50 è possibile acquistare il Pixel 9 al prezzo scontato di:

Per completare l’acquisto è possibile anche scegliere il pagamento in 12 rate. L’offerta è disponibile di seguito.