Google Pixel 8a: nuovo minimo su Amazon con quest'offerta (-128€)

Il Google Pixel 8a diventa il best buy della gamma Pixel grazie alla nuova offerta in corso, in questo momento, su Amazon. Sfruttando la promozione in corso, infatti, il mid-range di Google è ora acquistabile al prezzo scontato di 421 euro, con ben 128 euro di sconto rispetto al prezzo di listino oltre che con la possibilità di completare l’acquisto anche in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. D notare che in sconto c’è anche la versione da 256 GB che viene proposta a 499 euro. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Google Pixel 8a: un vero affare per la fascia media

Il Google Pixel 8a è il mid-range su cui puntare oggi. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. C’è poi anche il SoC Google Tensor G3, lo stesso utilizzato sui Pixel 8 e 8 Pro. Lo smartphone è dotato di 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage oltre che di una doppia fotocamera posteriore. Il sistema operativo è Android 14 con 7 anni di aggiornamenti.

Grazie all’offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 8a con un prezzo scontato di 421 euro e 128 euro di sconto. L’acquisto può avvenire anche in 5 rate mensili, senza interessi e costi aggiuntivi. La versione da 256 GB, invece, viene proposta in sconto a 499 euro. Per accedere alle offerte basta premere sul box qui di sotto e poi scegliere la versione desiderata.