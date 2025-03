Google Pixel 8a cala di prezzo su Amazon: è il mid-range da scegliere (anche 256 GB)

Il Google Pixel 8a è sempre di più un punto di riferimento del mercato smartphone per quanto riguarda la fascia media. Gli utenti alla ricerca di un modello compatto e veloce, infatti, possono puntare a occhi chiusi sul Pixel 8a che viene proposto al prezzo scontato di 399 euro con la variante da 128 GB e al prezzo scontato di 429 euro con quella da 256 GB. Il pagamento può avvenire anche in 5 rate mensili. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Google Pixel 8a: il mid-range compatto da scegliere

Il Google Pixel 8a è dotato di un’ottima scheda tecnica con un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Google Tensor G3 che viene supportato da 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. C’è spazio anche per una batteria da 4.492 mAh, con ricarica wireless, e per una doppia fotocamera posteriore (di ottima qualità) con un sensore principale da 64 Megapixel. Il sistema operativo è Android 15 con altri 6 aggiornamenti garantiti (si arriverà fino ad Android 21). Lo smartphone è dotato anche della certificazione IP67.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Pixel 8a al prezzo scontato di:

399 euro per la versione da 128 GB

per la versione da 429 euro per la versione da 256 GB

Per sfruttare la promo basta premere sul box riportato qui di sotto.