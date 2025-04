Google Pixel 8a a 399 euro: a questo prezzo è lo smartphone da prendere OGGI

L’eccezionale Google Pixel 8a, smartphone Android con innovativa fotocamera Pixel, batteria con 24 ore di autonomia e sistema di sicurezza avanzato è in offerta su Amazon ad un prezzo eccezionale: puoi acquistarlo a soli 399 euro invece di 549, con spedizione Prime e consegna immediata. Puoi anche pagarlo a rate.

Google Pixel 8a: lo smartphone per le foto perfette

Google Pixel 8a sfrutta l’intelligenza artificiale per supportarti nell’arco della giornata e anche per migliorare le tue fotografie. Grazie ad una apposita funzione chiamata “Scatto Migliore” seleziona automaticamente le espressioni facciali migliori per darti lo scatto perfetto. La Gomma Magica Audio e Foto Nitida sono invece due funzioni che sistemano foto sfocate o disturbate da rumori fastidiosi.

La fotocamera Pixel è dotata quindi di uno Zoom ad Alta Definizione che ti porta vicino al soggetto in maniera sorprendente. Tra le altre funzioni segnaliamo Chiamata Nitida che migliora l’audio nelle chiamate e il filtro Chiamate che tiene lontani i call center insistenti.

Dal display eccezionale inserito all’interno di un design resistente a polvere, schizzi e graffi, con vetro Gorilla Glass 3 e certificazione IP64, ha una batteria che dura 24 ore, 128GB di spazio e tutta la sicurezza Google a bordo.

Pixel 8a è insomma lo smartphone perfetto per fare tutto in maniera più facile e veloce. Acquistalo adesso su Amazon a soli 399 euro, anche a rate.