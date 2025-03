Google Pixel 8a (256 GB): a questo prezzo su Amazon è un vero affare (anche in 5 rate)

Il Google Pixel 8a da 256 GB diventa, sempre di più, la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un ottimo mid-range, con dimensioni compatte e un supporto software di lunga durata. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 429 euro. Per gli utenti Amazon selezionati, inoltre, l’acquisto può avvenire anche in 5 rate mensili. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.

Google Pixel 8a: un vero affare su Amazon

La scheda tecnica del Google Pixel 8a comprende il SoC Google Tensor G3, lo stesso utilizzato anche da Pixel 8 e 8 Pro, a cui si affiancano 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage (ma c’è anche una versione da 128 GB). Da segnalare la presenza di un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre che di una doppia fotocamera posteriore, in grado di garantire scatti da modello di fascia alta. Il sistema operativo è Android 15 con altri 6 major update garantiti. Lo smartphone è certificato IP67.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 8a da 256 GB al prezzo scontato di 429 euro e con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto. La promozione in questione è valida solo per un breve periodo e solo per alcune colorazioni dello smartphone.