Google Pixel 8 super smartphone 256GB con funzioni BOMBA in scontone

Google Pixel 8 è uno smartphone che non ha bisogno di presentazioni e visto che è anche uno dei più ambiti, mi sembra giusto farti sapere che è in sconto. Eccezionale e premium sotto i punti di vista, il nuovo telefono di Google ha una marcia in più. Se vuoi avere il mondo fra le mani, è questo il modello che ti serve.

Pensa che su Amazon lo trovi con il 14% di sconto il che significa che il prezzo scende ad appena 736€. Non hai letteralmente un minuto da perdere, collegati e aggiungilo al carrello con 256GB di memoria.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Google Pixel 8, lo smartphone che supera la concorrenza

Un design elegante e che in mano sa il fatto suo: anche se ha dimensioni importanti ogni angolo dello schermo può essere raggiunto con una sola mano per offrirti un’esperienza che è top sotto tutti i punti di vista. In colorazione nera? È un abisso che cattura lo sguardo e ti fa rimanere ammaliato.

Ma Google Pixel 8 non è solo bello, questo smartphone ha di tutto e di più al suo interno. Come ben saprai è arricchito dall’intelligenza artificiale che si fa sentire chiara e tonda nel comparto fotografico, video e anche in funzioni legate alla quotidianità.

Il display è disarmante grazie alla risoluzione avanzata e soprattutto alla qualità che ti mette a portata di vista. Streaming? Applicazioni? Gaming mobile? Non hai limiti considerando che sono dalla tua parte anche 256 GB di memoria.

Insomma, se aggiungi all’equazione una batteria straordinaria ed il fatto che sia sbloccato per qualsiasi operatore, cosa manca? Te lo dico io: un bel niente.

Collegati al volo su Amazon per acquistare con un solo click il tuo Google Pixel 8 a soli 736€ in sconto.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.