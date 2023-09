Google Pixel 8 Pro si mostra online prima del debutto ufficiale

Google Pixel 8 Pro è appena emerso online sul portale per la certificazione IMDA; il dispositivo, come sappiamo, arriverà il prossimo 4 ottobre insieme al fratellino Pixel 8, ad Android 14 e anche al Pixel Watch 2. Ma cosa sappiamo nello specifico? Andiamo con ordine.

Google Pixel 8 Pro sul portale della IMDA

Lo smartphone premium di Google prossimo al lancio si chiamerà “Pixel 8 Pro”; sarà un device incredibile, potentissimo ma soprattuto “intelligentissimo”, dotato di features di altissimo profilo, smart, pensate per migliorare l’esperienza d’uso degli utenti. Al momento è stato avvistato sul sito per la certificazione IMDA. Per chi non lo sapesse, questo è un sito web per la certificazione di Singapore. Il terminale riceverà il supporto per le reti 3G, 4G e 5G, come tutti i flagship del momento. Non di meno, supporterà il Wi-Fi, il Bluetooth, l’UWB, la tecnologia WPT e perfino l’NFC.

Le presunte specifiche tecniche

In base a quanto emerso in questi mesi sappiamo che Google Pixel 8 Pro presenterà uno schermo da 6,7 pollici LTPO OLED da 6,7″ con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. Dovrebbe godere del processore Google Tensor G3 di terza generazione, coadiuvato da 12 GB di RAM e ben 512 GB di memoria interna. Ci sarà poi una batteria da 4950 mAh con ricarica rapida via cavo da 27W e wireless charging al seguito. Ci sarà una main camera da 50 Megapixel seguita da un’ultrawide da 64 Mega e da un teleobiettivo da 48 Mpx. Anteriormente, vanterà la solita selfiecam da 11 Megapixel. Restate connessi con noi; il device, insieme al Pixel 8, arriverà il 4 ottobre; vi sveleremo tutti i dettagli in un articolo completo.

