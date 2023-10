Google Pixel 8 Pro + Pixel Buds Pro in super offerta su Amazon (anche a rate)

Stai cercando un nuovo top di gamma Android? Non farti assolutamente scappare questa offerta di Amazon: il nuovo Google Pixel 8 Pro è in offerta a soli 1099€ e incluso nel prezzo riceverai anche le Pixel Buds Pro, entrambi nella stupenda colorazione azzurro cielo.

Con un prezzo scontato di 1099€ rispetto al prezzo originale di 1328€ su Amazon, questa offerta rappresenta un’opportunità da non perdere. Eh sì, se lo desideri puoi dividere l’importo in più rate mensili. Basta selezionare il pagamento via finanziamento con Cofidis al momento del checkout.

Il Google Pixel 8 Pro è alimentato dal potente chip Google Tensor G3, appositamente progettato con l’intelligenza artificiale di Google per offrire prestazioni superiori in fotografia e videografia, oltre a migliorare l’efficienza complessiva del dispositivo. Grazie a questo processore all’avanguardia, il Pixel 8 Pro si distingue per la sua velocità e reattività.

Il display immersivo da 6,7″ offre immagini nitide, adattando intelligentemente la frequenza di aggiornamento tra 1 e 120 Hz per garantire un’esperienza visiva sempre fluida. La batteria adattiva è in grado di durare oltre 24 ore e, con la funzione di risparmio energetico estremo, può estendersi fino a 72 ore, con un processo di ricarica più veloce che mai.

Come sempre quando si parla dei telefoni di Google, anche in questo caso ci troviamo davanti ad un comparto fotografico eccezionale. Il sistema di quattro fotocamere di livello professionale offre il miglior zoom mai visto su un dispositivo Pixel. I controlli Pro consentono agli utenti di sfruttare impostazioni avanzate e scattare immagini alla massima risoluzione, garantendo la massima versatilità fotografica.

Nel bundle, troverai anche i Pixel Buds Pro, auricolari wireless di alta qualità. La funzione Silent Seal offre una cancellazione attiva del rumore adattiva che si adatta al tuo ambiente, offrendo un’esperienza sonora coinvolgente e silenziando efficacemente i rumori esterni.

Con un prezzo scontato di 1099€, invece del prezzo originale di 1328€, su Amazon, è un’offerta conveniente e irresistibile per chi cerca il meglio in termini di smartphone e auricolari wireless.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.