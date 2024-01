Google Pixel 8 Pro: è il top di gamma da prendere su Amazon con QUEST'OFFERTA

Il Google Pixel 8 Pro è protagonista di una nuova offerta Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 949 euro, raggiungendo il suo minimo storico per la variante da 128 GB del dispositivo. Da notare, inoltre, che lo smartphone è disponibile anche con pagamento in 12 rate mensili, senza interessi, anche pagando con carta di debito, per tutti gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. In sconto ci sono diverse colorazioni. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Google Pixel 8 Pro: a questo prezzo è il top di gamma su cui puntare

Il Google Pixel 8 pRO ha tutto quello che serve per garantire anni e anni di prestazioni ottime. Tra le specifiche troviamo un bel display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz, oltre al SoC Google Tensor G3, che integra anche l’intelligenza artificiale per consentire agli utenti l’accesso a funzionalità inedite. C’è poi una tripla fotocamera posteriore mentre il sistema operativo è Android 14 con ben 7 anni di aggiornamenti garantiti.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare il Google Pixel 8 Pro al prezzo scontato di 949 euro invece di 1.099 euro. Si tratta dell’opportunità giusta per acquistare il top di gamma di Google, anche considerando la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 12 rate mensili, senza interessi e pagando con carta di debito. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

