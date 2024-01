Google Pixel 8 Pro cala al MINIMO STORICO su Amazon (anche in 12 rate)

Il Google Pixel 8 Pro diventa sempre più interessante: con la nuova offerta Amazon, in corso in questo momento, è possibile acquistare lo smartphone di Google al nuovo minimo storico. Il top di gamma Pixel è disponibile al prezzo scontato di 949 euro, con la possibilità di scegliere tra tre diverse colorazioni. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon e, per gli utenti abilitati ai pagamenti rateali, è disponibile anche con pagamento in 12 rate, anche con carta di debito. Per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto.

Google Pixel 8 Pro al minimo storico su Amazon: è un best buy

Il Google Pixel 8 Pro è un top di gamma completo e senza punti deboli: tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, oltre al SoC Google Tensor G3, potenziato dall’IA. Da notare anche una tripla fotocamera posteriore.

Il punto di forza dello smartphone è sicuramente il software con Android 14, sempre aggiornato da Google che migliora costantemente il sistema operativo aggiungendo nuove funzionalità e garantendo fino a 7 anni di supporto.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Google Pixel 8 Pro al prezzo scontato di 949 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per lo smartphone, acquistabile anche con pagamento in 12 rate. Il top di gamma di Google è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile in tre diverse colorazioni. Per accedere all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto.

