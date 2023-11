Google Pixel 8 Pro: a soli 999€ per POCHISSIME ORE grazie al Black Friday

Il potentissimo e meraviglioso Google Pixel 8 Pro, nella sua iterazione “nera” con 12 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, si pota a casa al prezzo sensazionale di soli 999,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevi sfuggire questa promo eccellente perché a questa cifra si palesa da subito come un best buy senza paragoni.

È sì potentissimo ma è anche un cameraphone di alto profilo, un device dall’autonomia generosa e dalle dimensioni importanti. Anche lo schermo è semplicemente fantastico, anche perché è un pannello ricco di tecnologia, super risoluto, con refresh rate variabile e con delle cornici piccole e contenute. Come non citare poi il processore interno che lavora in simultanea con l’intelligenza artificiale. Capite bene che il Pixel 8 Pro è un telefono per molti, ma non per tutti, perché per sfruttarlo al 100% occorre conoscerlo a fondo. Una volta imparate tutte le sue funzioni, lo amerete come nessun altro device al mondo.

Google Pixel 8 Pro: non lasciatevelo sfuggire

Il dispositivo di Google vanta un processore Tensor G3 sotto la scocca che assicura prestazioni al top anche nell’ambito gaming, ma è eccellente soprattutto nell’elaborazione delle immagini o nella post produzione dei video in 4K. L’algoritmo è pazzesco e il telefono è in grado di fare vere e proprie magie. Nel sistema operativo Android 14 troverete perfino una VPN gratuita e l’azienda promette sette anni di aggiornamenti gratuiti per il Pixel 8 Pro. L’autonomia è eccellente visto che il device può durare anche due giorni con una singola carica e si ricarica mediante cavo USB Type-C.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 999,00€, con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Si può godere del reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 e c’è anche la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.