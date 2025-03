Google Pixel 8 Pro al 50% di sconto su eBay: ultimi pezzi disponibili

Su eBay oggi trovi il Google Pixel 8 Pro in offerta speciale. Lo puoi acquistare al 50% di sconto, ma solo se sei così veloce da riuscire ad aggiudicarti uno degli ultimi pezzi disponibili. Il fatto è che sta andando a ruba visto il prezzo così conveniente e la qualità di questo smartphone top di gamma che fa foto spettacolari e offre prestazioni eccellenti per qualsiasi utilizzo, anche il più esigente.

Dotato di tripla fotocamera con risoluzione 50+48+48 MP e una fotocamera per selfie da 10.5 MP, ti assicuri scatti e riprese incredibilmente belle. Immortala i tuoi ricordi più belli grazie a questo gioiellino che ha in dotazione un fantastico sistema di fotocamere professionale! Inoltre, grazie ai 12GB di RAM e 128GB di ROM hai tutto il necessario perché il suo utilizzo sia fluido e soddisfacente.

Ovviamente, per un acquisto conveniente, il Google Pixel 8 Pro deve avere condizioni molto interessanti da parte di eBay. Scegli se pagarlo subito o in comode rate a tasso zero. Con PayPal o Klarna hai a disposizione “Paga in 3 Rate”, senza interessi e attivabile con un click. Inoltre, con eBay hai anche la consegna gratuita inclusa su tantissime destinazioni. Approfittane subito, prima che finisca l’offerta.

Google Pixel 8 Pro: l’eccellenza a prezzo da scaffale

Questa volta il Google Pixel 8 Pro, un vero e proprio top di gamma ancora molto valido, lo acquisti a prezzo da scaffale su eBay! Non perdere altro tempo. Le scorte stanno terminando perché va a ruba. Si tratta di un’ottima opportunità per avere uno smartphone dalle caratteristiche più che premium a uno sconto del 50% su eBay!

Dotato di un ampio display da 6,7 pollici con tecnologia OLED e refresh rate a 120Hz, offre una gamma cromatica pazzesca e dettagli incredibili. Inoltre, la sua fluidità è senza paragoni. Il processore Google Tensor G3 rende tutto ancora più rapido, reattivo e piacevole da usare. App e giochi girano alla perfezione, senza bug o lag.

La batteria offre una durata pazzesca, grazie anche alla gestione dell’intelligenza artificiale che impara dalle tue abitudini e ne ottimizza i consumi. Cosa aspetti? Acquista il Google Pixel 8 Pro al 50% di sconto su eBay adesso!