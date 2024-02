Google Pixel 8 Pro (128 GB): a soli 999€ è IMPERDIBILE

Se siete alla ricerca di un nuovo flagship Android di punta e non sapete cosa acquistare, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo Google Pixel 8 Pro che, nella sua iterazione azzurra con 128 GB di memoria interna, costa soltanto 999,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Considerate che a questa cifra risulta essere un best buy senza paragoni e senza rivali; se siete interessati/e all’acquisto infatti, affrettatevi. Non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili sul noto portale di e-.commerce quindi correte a prenderlo adesso. Il terminale, fra le altre cose, è un best buy assoluto perché dispone di tante features smart ed è coadiuvato dall’intelligenza artificiale.

Google Pixel 8 Pro: ecco perché comprarlo

Pixel 8 Pro viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, con possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e avrete accesso a ben due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte, con il supporto logistico del portale. Cosa aspettate? Prendetelo adesso ma siate veloci: a questa cifra è imperdibile.

Il Pixel 8 Pro è uno smartphone veramente sensazionale, dotato di uno schermo OLED con refresh rate adattivo fino a 120 Hz, risoluzione QHD+, cornici sottili, supporto all’HDR10+ e molto altro ancora. Il comparto fotografico è coadiuvato dall’intelligenza artificiale e troviamo tre sensori sulla back cover che girano video in 4K HDR di qualità cinematografica e realizzano scatti eccellenti in ogni condizione di luce. Il processore interno invece, è l’ottimo Google Tensor G3 con modem 5G integrato e chip Titan M per la sicurezza dei dati degli utenti. A soli 999,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.