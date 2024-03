Google Pixel 8, offerta clamorosa su Amazon: tuo a 573€ (-28%)

Il Google Pixel 8 è il protagonista di un’offerta imperdibile di Amazon: attualmente è disponibile a solamente 573,49€, con uno sconto clamoroso del 28% sul suo normale prezzo di listino.

Il fulcro dell’efficienza e della velocità del Pixel 8 è il suo chip Google Tensor G3, che insieme all’IA di Google, offre un aiuto personalizzato attraverso l’intera giornata, migliorando non solo la gestione delle app e la navigazione, ma anche l’interazione con il dispositivo in modi prima impensabili.

L’esperienza visiva offerta dal display ad alta risoluzione da 6,2 pollici è impeccabile, con colori vivaci e dettagli precisi che prendono vita su schermo. La fluidità dello scorrimento è garantita da una frequenza di aggiornamento che raggiunge i 120 Hz, assicurando una visualizzazione ottimale dei contenuti, sia che si tratti di navigare tra le app o di godersi contenuti multimediali.

L’autonomia della batteria è un altro punto di forza del Pixel 8, con una durata che supera le 24 ore con uso normale e che può estendersi fino a 72 ore attivando la modalità di risparmio energetico estremo. La ricarica rapida, inoltre, riduce notevolmente i tempi di attesa, permettendo di tornare in azione più velocemente.

Nell’ambito fotografico, il Pixel 8 eccelle grazie alla funzione Scatto migliore, che combina più foto simili per creare un’immagine perfetta in cui ogni soggetto appare al meglio. La capacità di ridurre rumori di fondo indesiderati tramite la Gomma magica per audio, insieme alla possibilità di catturare cieli stellati con l’Astrografia, dimostra l’innovazione di Google nell’esperienza fotografica mobile.

Le funzionalità di sicurezza del Pixel 8, inclusa la VPN di Google One integrata, forniscono una protezione solida per le tue attività online, indipendentemente dall’app o dal browser utilizzato, garantendo una navigazione sicura e privata.

Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistalo subito con un risparmio di oltre 220€!