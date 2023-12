Google Pixel 8: nuovo MINIMO STORICO per questo gioiello

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta Android e non sapete cosa acquistare, oggi vogliamo proporvi l’ottimo Google Pixel 8 che su Amazon si trova al suo minimo storico. Sarà vostro con soli 712,89€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra diventa un prodotto da comprare immediatamente ma noi vi consigliamo di non pensarci troppo visto che potrebbe andare “sold out” da un momento all’altro. C’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio e si può anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (cinque soluzioni a tasso zero, per gli account abilitati). Cosa aspettate? Non lasciatevelo sfuggire. Il modello in questione vanta 128 GB di memoria sotto la scocca ed è in colorazione “nero ossidiana”.

Google Pixel 8: il top da prendere adesso

Il Pixel 8 di Google è uno smartphone di punta Android super performante che noi vi consigliamo di prendere immediatamente visto che gode di funzionalità incredibili. Ha uno schermo OLED da 6,2″ con risoluzione FullHD+, refresh rate da 120 Hz, dai colori vividi e vivaci e dai neri profondi; le immagini sembreranno quasi prendere vita. Il processore interno è l’ottimo Google Tensor G3 di ultima generazione, coadiuvato dall’AI e da 8 GB di memoria RAM per un multitasking fluido.

Il comparto fotografico è composto da due sensori evoluti che girano video in 4K e scattano foto assurde anche al buio; tante sono le funzionalità che sfruttano l’intelligenza artificiale per realizzare prodotti audiovisivi di livello “pro”. La batteria è adattiva e ciò implica che si adeguerà alle vostre abitudini e alle vostre esigenze; la scocca è in vetro e il sistema operativo è Android 14 con aggiornamenti precisi e puntuali. A soli 712,89€ questo smartphone è il best buy del giorno su Amazon: correte a prenderlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.