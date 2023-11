Google Pixel 8 in offerta su Amazon ADESSO (anche in 12 rate)

Il Google Pixel 8 cala di prezzo grazie a questa nuova offerta Amazon. Sfruttando la promozioni in corso, infatti, è ora possibile acquistare lo smartphone con un prezzo scontato di 729 euro invece che 799 euro e con possibilità di scegliere tra più colorazioni. In sconto c’è anche la versione da 256 GB dello smartphone che viene proposta al prezzo di 789 euro. Da notare che lo smartphone è acquistabile anche in 12 rate mensili senza interessi, pagando con carta di debito, per gli account Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto.

Google Pixel 8: a questo prezzo è da prendere subito

Il Google Pixel 8 è uno degli smartphone più interessanti sul mercato. Il dispositivo è dotato di un display AMOLED da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Google Tensor G3, supportato da 8 GB di memoria RAM e 128/256 GB di storage. Il sistema operativo è Android 14, con tutte le funzionalità avanzate sviluppate da Google per migliorare l’esperienza d’uso dei suoi utenti.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Google Pixel 8 al prezzo scontato di 729 euro. Lo smartphone è disponibile anche con pagamento in 12 rate mensili senza interessi, pagando con carta di debito, per tutti gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Per sfruttare la nuova promozione flash è sufficiente cliccare sul box qui di sotto.

